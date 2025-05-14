ПОЛИТИКА
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Трамп о президенте Сирии: «Молодой, привлекательный парень с богатым прошлым...»
Американский лидер снял санкции с Дамаска и призвал Сирию к миру с Израилем, попутно заключив сделки на 1,2 трлн долларов с Катаром
Трамп о президенте Сирии: «Молодой, привлекательный парень с богатым прошлым...»
Ахмед аш-Шара и Дональд Трамп пожимают руки в присутствии наследного принца Саудовской Аравии / AP
14 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп дал позитивную характеристику главе Сирии Ахмеду аш-Шаре после их встречи в Саудовской Аравии, состоявшейся в среду. «Это был молодой, привлекательный парень с богатым прошлым», — заявил Трамп, добавив, что встреча прошла «отлично» и что у сирийского лидера «есть реальный шанс удержать все вместе».

Встреча последовала за неожиданным объявлением Вашингтона о снятии всех санкций с сирийского правительства, что должно помочь стране восстановиться после более чем десятилетия гражданской войны. Фотографии, опубликованные саудовским государственным телевидением, показали, как два лидера пожимают друг другу руки в присутствии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

По данным Белого дома, Трамп призвал аш-Шару присоединиться к Объединенным Арабским Эмиратам, Бахрейну и Марокко, которые нормализовали отношения с Израилем в рамках Авраамских соглашений, заключенных при посредничестве США в 2020 году. «Я сказал ему: «Надеюсь, вы присоединитесь, когда все уладится». Он ответил: «Да». Но им предстоит много работы», — уточнил американский президент.

После встречи в Саудовской Аравии Трамп вылетел в Катар, где наблюдал за подписанием соглашения о покупке эмиратом самолетов у американского производителя Boeing. Общая стоимость сделок, объявленных во время визита в Доху, составила, по данным Белого дома, 1,2 трлн долларов.

Визит Трампа вызвал серьезное беспокойство в Израиле, особенно учитывая, что президент не включил Тель-Авив в свой ближневосточный маршрут. Сирия подвергается постоянным бомбардировкам Израиля, а израильские официальные лица не скрывают своей неприязни к аш-Шаре, который пришел к власти в декабре после свержения бывшего правителя Башара Асада.

Израиль выступает против снятия санкций с Сирии, что открыло бы путь для более активного участия гуманитарных организаций и увеличило бы иностранные инвестиции. С момента падения режима Асада Израиль усилил удары по сирийской территории.

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