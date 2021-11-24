После Второй мировой войны Китай, как одна из стран-победительниц, вернул свои права на территорию Тайваня, которые он утратил после Первой китайско-японской войны. Но в 1949 году на остров после победы коммунистов в гражданской войне бежали Чан Кайши и остатки партии Гоминьдан.

Там они превратились в наиболее влиятельную политическую силу. В результате материковый Китай и Тайвань погрузились в атмосферу вражды вплоть до 1980 года, когда наконец-то начали искать пути взаимодействия.

«Одна страна — две системы» или суверенитет?

Официальный Пекин предложил формулу «одна страна — две системы», предусматривающую значительную автономию от материкового Китая, но правительство сына Чан Кайши Цзян Цзинго, постепенно меняющее авторитарную структуру на демократическую, отвергло это предложение. Так в 2000 году президентом Тайваня стал не принадлежащий к партии Гоминьдан Чен Шуйбянь, являющийся твердым сторонником независимости Тайваня.

Это вызвало серьезное беспокойство в Пекине, считающем Тайвань «отколовшейся провинцией» и стремящемся ее вернуть. Переизбрание Чен Шуйбяня в 2004 году на второй президентский срок и вовсе побудило материковый Китай принять закон, в котором говорилось о праве КНР использовать «немирные средства» против Тайваня в случае его полного отделения от Китая. По факту, Китай считает Тайвань «бунтарным регионом» и намерен вернуть его даже с применением силы, если возникнет такая необходимость.

Лидеры же Тайваня считают его суверенным государством со своей Конституцией, демократически избранной властью и вооруженными силами, насчитывающими вплоть до 300 тысяч человек, напоминая КНР о том, что до 1971 г. именно Китайская республика (о. Тайвань) была представлена в ООН, а не КНР.

Впрочем, несмотря на принципиальную разницу между этими взглядами, экономические связи между материковым Китаем и Тайванем активно крепли и развивались все долгие годы затяжного конфликта. Например, Тайвань инвестировал в китайскую экономику порядка 60 млрд долларов, а около миллиона тайваньцев работают на материке, в том числе и на тайваньских заводах.

Как видят проблему в Тайбее

Часть тайваньцев обеспокоена ростом экономической зависимости от Китая и выступает за полный суверенитет, как и нынешний президент Тайваня, госпожа Цай Инвэнь. Однако последователи партии Гоминьдан не исключают возможности объединения, что приветствуется коммунистическими лидерами КНР. Государственный суверенитет Китайской Республики (Тайваня) признают 15 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Никарагуа, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан.

Мощным союзником Тайваня на протяжении всего периода после Второй мировой войны являются США. В свое время американский Конгресс принял Закон об отношениях с Тайванем, который в том числе определяет, что любое нападение Китая будет рассматриваться как «серьезное беспокойство».

Действие закона было продемонстрировано США в 1996 году, когда материковый Китай провел ракетные испытания в ответ на первые прямые президентские выборы на Тайване. По приказу Билла Клинтона были развернуты беспрецедентные военные учения, в ходе которых был полностью заблокирован Тайваньский пролив, что послужило четким сигналом для Пекина.

С учетом этого Китай даже при всем своем желании «вернуть в родную гавань» отколовшуюся провинцию вынужден корректировать планы по военному захвату Тайваня, но нельзя сказать, чтобы он отказался от них совсем.

Чего хочет Пекин?

30 марта 2021 года Филиппины вынуждены были поднять в воздух истребители против сотен небольших рыболовецких судов под китайским флагом, которые они засекли в своей экономической зоне. По официальной версии КНР, суда «прятались от непогоды» и не представляли военной угрозы для Манилы. Министр обороны Филиппин заявил, что «там отменная погода! Заявления Пекина – ложь! Забирайте свои корабли!», выразив в свою очередь крайнюю озабоченность произошедшим инцидентом.

Волноваться же было из-за чего. На сегодняшний день в подчинении Береговой охраны КНР находятся десятки тысяч так называемых рыбаков, которые передвигаются на легких маленьких судах и могут легко блокировать проходы, захватывать прибрежные территории и организовывать другие провокации.

Любой отпор таким «рыбакам» будет расценен как агрессия против мирных людей. Но учитывая то, что на сегодняшний день гражданский флот Китая является самым большим в мире, а руководство Береговой охраны состоит из опытных генералов военно-морского флота и находится в прямом подчинении Центрального военного комитета, реакция Филиппин была полностью объяснима.

Подобным образом власти Китая еще в 1949 году провели успешную морскую операцию по зачистке острова Хайнань. При помощи небольших рыболовецких суден, экипаж которых состоял из спецподразделений, остров был атакован. В 70-х годах прошлого века подобный метод использовали в столкновениях с Вьетнамом, в 2016 в территориальных водах Малайзии. В последнее время угроза подобных действий Китая уже достигла Латинской Америки.

Активная подготовка гибридных рыбаков на серьезном уровне ведется, как минимум, с 2013 года. Конечно, сложно сказать о численности такого флота, особенно учитывая малогабаритность основной его части, но реально крупных судов, способных перевозить около 100 тысяч человек, насчитывается свыше 10 000. План Пекина превратить любого моряка в спецназовца — это очень плохие новости для Тайваня.

Помимо вышеизложенного, не стоит забывать о том, что в этом регионе Китай имеет мощного союзника – Российскую Федерацию. Например, с 17 по 23 октября текущего года боевые корабли РФ и КНР провели совместное патрулирование в Тихом океане.

По заявлениям российской стороны, это было первое подобное мероприятие в истории, и прошло оно вблизи японских островов. В ответ на это Япония подняла в воздух свои истребители. Причиной же подобной демонстрации в Японии небезосновательно считают ситуацию, сложившуюся вокруг Тайваня, а их министр обороны считает, что Тайвань может быть атакован по крымскому сценарию, без официального использования военных.

Механизм, который применила РФ в Крыму, вполне вероятен и в отношении Китая и Тайваня. Учитывая тот факт, что малочисленной армии Тайваня будет крайне сложно противостоять даже гибридным рыбакам, перспективы Тайваня видятся не самыми оптимистичными. Также необходимо учитывать, что часть населения острова поддерживает партию воссоединения с Китаем. Китай же в свою очередь постоянно подчеркивает, что если процесс воссоединения пройдет мирным путем и «испорченные» тайваньцы не будут претендовать на место в политической жизни Поднебесной, то Пекин сохранит особый экономический статус Тайваня.

Пекин основательно подходит к этой проблеме. Он не делает ставки только на гибридные войска и местную «пятую колонну». Ближайшие к Тайваню китайские авиабазы в Лунтяне, Хуэйане и Чжэнчжоу были существенно модернизированы. За несколько недель осени китайские самолеты совершили 145 полетов над Тайваньским проливом. Также вблизи границ Тайваня Китай разворачивает дополнительные части противовоздушной обороны.

Кроме того, агентство Reutersопубликовало спутниковые снимки странных объектов на северо-западе Китая. В пустынной местности построены объекты, которые напоминают авианосец класса «Нимитц» и боевые корабли. Скорее всего, эти макеты будут использованы в ходе учений Народно-освободительной армии Китая, а фото и видео удачных атак Пекин может использовать как фактор сдерживания США от активного вмешательства в процесс.

По большому счету, Тайвань ничего не может противопоставить этим приготовлениям. Как пишет Wall Street Journal, армия Тайваня находится не в лучшей форме. Плохая подготовка личного состава, слабая модернизация, отсутствие мотивации, бюрократия и маленький бюджет не способствуют ее конкурентоспособности.

Также срочная служба длительностью в 4 месяца не позволяет подготовить полноценного бойца. Перевод армии на контрактную основу не принес ожидаемых результатов, и желающих воевать в рядах собственной армии в Тайване практически нет, а молодежь предпочитает строить собственную карьеру в других отраслях.

Опрос, прошедший в 2019 году, показал, что больше половины тайваньцев хотя и готовы воевать, но надеются, что им не придется этого делать, а Китай можно будет сдержать санкциями и присутствием в регионе американских военных. Впрочем, таких прямых обязательств Тайваню США никогда не давали.

Сложившаяся ситуация напоминает события 2014 года в Украине. Армия Тайваня в целом напоминает украинские вооруженные силы образца 2014 года, да и политические лозунги в стиле «один народ», а также риторика о зависимости экономики, личных связях гражданского населения являются крайне сходными.

Крымский результат известен всему миру, и это при том, что Украина — признанное миром суверенное государство, член ООН и страна, которая отказалась от своего персонального ядерного военного потенциала в обмен на гарантии территориальной целостности и безопасности. Что же говорить о фактически непризнанном Тайване?

Все это прекрасно осознают в материковом Китае, который спокойно переживет «глубокую озабоченность» мировой общественности без особого ущерба для своего потенциала, тем более имея такого союзника, как РФ. Не случайно, представитель МИД КНР Вань Веньбинь заявило том, что «отношения Китая и России не являются союзническими, а превосходят их по своей глубине».