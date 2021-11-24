Администрация президента США рассматривает возможность передачи Украине вертолетов российского производства Ми-17, которыми планировали усилить Военно-воздушные силы Афганистана, сообщает CNN.

Источники канала подчеркнули, что в Пентагоне настаивают на отправке в Украину военных советников на фоне наращивания Россией войск на границе и передаче украинским военным техники, которую изначально приобрели для вооруженных сил Афганистана. Как отмечает украинский специализированный портал Defence Blog, несколько афганских Ми-17 уже проходили ремонт на местных предприятиях.

По информации CNN, Вашингтон может направить Киеву также дополнительные партии противотанковых ракетных комплексов Javelin и минометов. США также рассматривают возможность отправки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Некоторые чиновники в Белом доме обеспокоены возможной отправкой комплексов Stinger и вертолетов, утверждает CNN. Они считают, что Россия может расценить такой шаг как серьезную эскалацию конфликта.

Ранее портал The Drive сообщил, что самолет Ан-124-100 «Руслан» с украинским регистрационным кодом UR-ZYD перевез два вертолета Ми-17 бывших ВВС Афганистана на авиабазу ВВС США. Журналисты предположили, что в США доставили вертолеты, которые афганские пилоты оставили в Узбекистане. В августе на авиабазу Термез прибыли также другие вертолеты Ми-17, UH-60 и легкие самолеты ВВС Афганистана.

Ранее TRT на русском писал, что турецкая THK Teknik A.Ş. и «Укрспецэкспорт» подписали контракт на создание центра по ремонту Ми-17. Турецкие инженеры и техники будут обслуживать вертолеты как местных, так и зарубежных операторов.

Как пояснил гендиректор THK Teknik A.Ş. Джемаль Балыкчи, рембаза будет дислоцироваться в Анкаре, услуги по обслуживанию и ремонту вертолетов как турецких, так зарубежных операторов будут оказывать местные инженеры и техники.

По его словам, главное командование турецкой жандармерии располагает парком в 18 вертолетов Ми-17. Ремонт и модернизация одной винтокрылой машины обходятся в $2,5 млн: по прошлогоднему контракту с «Укрспецэкспортом» $420 тысяч выплачивали THK Teknik A.Ş., остальные средства шли украинской стороне. Теперь же большая часть — уйдет на оплату испытаний двигателей украинской компанией «Мотор Сич» и закупку запасных частей.

В мире эксплуатируется свыше полутора тысяч Ми-17, часть из них входит в парки стран Ближнего Востока и Азии. Такие страны, как Ливия, Пакистан и Азербайджан рассматриваются как потенциальные заказчики сервисного и ремонтного обслуживания.