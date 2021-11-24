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2 погибших, 16 раненых: Взрыв на ракетной фабрике в Сербии
На фабрике по производству ракет под Белградом произошел взрыв, в результате которого 2 человека погибли и 16 получили ранения. В помещении, в котором произошел взрыв, хранилось 500 ракет. Пожар удалось локализовать и потушить. Это не первый взрыв на этом заводе. Похожее происшествие было в ноябре 2008 года, тогда погиб 1 человек. #Белград #взрыв #trtнарусском #ракеты
2 погибших, 16 раненых: Взрыв на ракетной фабрике в Сербии / Others
24 ноября 2021 г.
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