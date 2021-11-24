24 ноября 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Депутат-единоросс предложил расстреливать за поддельные сертификаты от COVID-19
Депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров во время очередного заседания предложил расстреливать людей, которые покупают поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса. Политик готов лично поучаствовать в экзекуциях. Видео выступления выложил его однофамилец депутат областного заксобрания Денис Сидоров. #депутат #коронавирус #расстрел
Депутат-единоросс предложил расстреливать за поддельные сертификаты от COVID-19 / Others
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