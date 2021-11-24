Мы не раз писали о народных средствах. А теперь поговорим об источниках — откуда люди узнают о них, как сильно доверяют им, и вообще — насколько правильно подобное самопросвещение?

Представляете, больше половины россиян (60%) предпочитают не обращаться к врачам, когда заболевают, зато сами подбирают себе лечение. 74% обращаются за помощью к медикам, только если сильно «прижмет» — в случае тяжелого состояния или странных симптомов. Примечательно, что треть населения хоть раз в жизни посещала знахарей и целителей. Неужели врачам доверяют меньше, чем народным лекарям?

Иерархия популярности

Советы близких и их опыт при лечении тех или иных заболеваний лидируют по сравнению с другими источниками самолечения (47%). Собственный опыт помогает в 38% случаев. Треть черпает информацию из телепередач (30%). Для каждого пятого источником информации является интернет (22%).

В числе других источников: информационные материалы в аптеках и поликлиниках, печатные издания (по 9%), радио (3%). Причем к телепередачам и печатным источникам чаще обращаются люди в возрасте, нежели молодежь (39% и 19% соответственно).

Забота о здоровье, по мнению россиян, это:

— обращение к врачу (38%)

— отказ от вредных привычек (36%)

— просмотр телепередач о здоровье и чтение подобной литературы (25%)

— регулярная диспансеризация (25%)

— правильное питание (22%)

— прием БАДов (8%)

Телекомпании представляют...

До эпохи интернета одним из популярнейших источников знаний был телевизор. Самой первой передачей о здоровье была программа с одноименным названием «Здоровье», она выходит еще с 1960 года! Сначала несколько лет его вела журналистка Алла Мелик-Пашаева, а затем медик Юлия Белянчикова. Она превратила передачу в настоящий консультационный центр: любой зритель мог обратиться к ней и получить профессиональные рекомендации.

В 1992 г. программа перестает выходить из-за реформ телевидения, но через 5 лет, в 1997, возвращается в эфир с новой ведущей Еленой Малышевой. Она, кстати, тоже медик.

За последние 20 лет «Здоровье» под руководством Малышевой несколько раз меняло форму подачи — от былого тележурнала перешло к научно-популярному изложению, некоторое время было даже телевизионной операционной. Сейчас программа выходит в виде ток-шоу, которое в развлекательной форме отвечает на все те же вопросы, что и в самом начале 60-х, — как лечиться и как лечить.

Постепенно стали появляться и другие популярные передачи о здоровье, которые и сейчас у многих на слуху — «Малахов+», «Жить здорово!», «Азбука здоровья», «Без рецепта» и др. Сегодня программы о здоровье приобрели формат ток-шоу и развлекательных передач.

Десятки тысяч евро за недостоверную информацию

Не обошлось и без громких разборок. Так, например, в 2014-м «Здоровье» и Малышеву проверяла прокуратура. Причиной стала серия выпусков, посвященных половым органам. Обеспокоенные родители обвинили программу в растлении молодежи.

А в прошлом году Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) оштрафовал «Первый балтийский канал» (ПБК) за распространение недостоверной информации о коронавирусе. Речь шла о выпусках передач «Здоровье» от 27.12.2020 и «Жить здорово» от 30.12.2020 г.

Недостоверность этих сведений подтвердили минздрав Латвии и Центр по контролю и профилактике заболеваний.

«Ложные утверждения, высказанные в передаче, могут увеличить риски распространения инфекции среди членов семьи, а особенно способствовать заражению пожилых и детей. Также обманчивая информация может уменьшить участие людей в осуществлении мер безопасности в образовательных учреждениях и увеличить желание общества не соблюдать введенные в стране ограничения. Это может вызвать и усилить неконтролируемое распространение коронавируса», — говорится в заявлении.

За нарушения в программе «Здоровье» назначен максимальный штраф в размере 10 тысяч евро, а за передачу «Жить здорово» — в размере 6 тысяч евро.

СМИ: враг или союзник врача?

По идее, и у медиков, и у СМИ, говорящих о медицине, должна быть одна цель: просвещение народа. Однако у последних зачастую происходят перегибы в совсем другую сторону.

Пример тому — ситуация с пандемией коронавируса.

«Вирус Ухань», или «китайский коронавирус», впоследствии был назван 2019-nCoV, а затем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала болезни официальное название «Covid-19». Несмотря на это, многие СМИ продолжали называть его китайским вирусом, что повлекло за собой серьезные последствия для международного сообщества. Люди азиатской внешности подвергались стигматизации, оскорблениям и даже нападениям.

Помимо этого в соцсетях и по всей мировой паутине стали активно продвигать различные идеи касательно новой инфекции. Начиная с теорий заговора и заканчивая опасными методами лечения. О некоторых из них мы уже писали. То же самое касается темы вакцинации и препаратов для лечения ковида.

Вне пандемии тоже хватает проблем. Почти каждую неделю появляется новость о том, что найдено решение проблемы рака, которое позже окажется очередным пшиком. И понятно, почему это происходит. Реальных открытий очень мало, а новости должны каждый день выходить, поэтому, к примеру, берут исследование на червяках и высасывают из него сенсацию общечеловеческого значения.

Возьмем те же ТВ-программы о медицине. Зачастую в них дают вредные советы с точки зрения врачей (даже при том, что на передачах присутствуют медики). Не говоря уже о «киноляпах» при демонстрации неотложной медицинской помощи — та же неверно показанная сердечно-легочная реанимация может впоследствии стоить кому-то жизни, а кому-то свободы.

Телекритик Юрий Богомолов даже упомянул подобные передачи, обсуждая «ТВ-отраву». То же самое можно сказать о печатных изданиях и радиопрограммах на тему медицины. Я, как врач, боюсь за то, что в них зачастую дается недостоверная информация. Жаль, что у нас, в отличие от Латвии, не штрафуют за подробное.

Врачи в СМИ: сотрудничать (,) нельзя (,) молчать?

Я бы поставил запятую в начале. Репортеры, журналисты склонны преувеличивать и приукрашивать в погоне за красивыми заголовками и сенсацией. А еще любят писать о негативном и неверно интерпретировать ситуацию/информацию.

Нередко от этого страдают медики. Падает их авторитет в глазах пациентов, снижается комплаенс, и, соответственно, эффективность оказываемой ими медпомощи. Из-за этого многие врачи не любят прессу, избегают давать комментарии, ибо потом их могут неверно истолковать и обернуть против них же. Непонятно, откуда у СМИ такая нелюбовь к медикам...

Но подобное явление просто недопустимо, если мы действительно заботимся о народе. СМИ должны сотрудничать с врачами и задавать правильные вопросы, а не додумывать, если им что-то непонятно. В свою очередь и врачи должны участвовать в просвещении. Ведь если они будут молчать, то все только усугубится. Хотя тем, кто пытается высказаться, тоже иногда прилетает.

Доверяйте, но проверяйте!

XXI век — это век доступности информации. Но она может быть и достоверной, и не совсем. Как в этом разобраться обычному человеку, немедику? Логично, что уточнить у врача. Да, легче загуглить. Да, к врачу страшно. Да, может быть лень. Да, может не быть времени. Но здоровье важнее. Не бойтесь обсуждать с врачом.

Если врач выписал какой-то препарат, а вам ближе народные методы — не бойтесь спрашивать его мнения по этому поводу! Хотя бы узнаете, если в этом есть вред. А если не спросите, то не узнаете и можете пострадать. Читайте проверенную литературу, которую пишут практикующие врачи.

Читайте доказательных врачей в инстаграме. Проверяйте информацию, которая поступает в СМИ. Подвергайте всё скепсису. И будьте здоровы!