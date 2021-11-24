Резиденты Узбекистана получили право покупать и продавать криптовалюту и токены за узбекские сумы. Нерезидентам они могут только продавать криптоактивы и токены за иностранную валюту. Об этом пишет «Фергана» со ссылкой на приказ директора Национального агентства проектного управления при президенте Узбекистана Дмитрия Ли.

Документом вносятся поправки в положение о порядке лицензирования криптобирж. Среди них — разъяснение, что такое токен, его выпуск, размещение и регистрация.

Установлено, что токены могут выпускать субъекты бизнеса, прошедшие соответствующую регистрацию, для привлечения инвестиций и финансирования. Все токены, торгующиеся на узбекистанских криптобиржах, должны иметь имущественное обеспечение. Выпуск и размещение необеспеченных токенов запрещены.

Криптобиржи обязаны будут проверять организации, размещающие свои токены, и наличие у них имущественного обеспечения. Также не менее 10% от суммы, планируемой к привлечению, должны быть депонированы на специальном счету криптобиржи.

О планах разработать закон о регулировании обращения криптовалют власти Узбекистана объявили в феврале 2018 года, напоминает издание. В сентябре того же года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по организации деятельности криптобирж в Республике Узбекистан».

В начале 2019 года в стране утвердили порядок лицензирования криптобирж, разрешив открывать их только иностранным компаниям с уставным фондом в размере не менее 30 тысяч минимальных зарплат, при этом в числе учредителей граждан Узбекистана быть не должно.

Первую лицензию на открытие криптовалютной биржи в Узбекистане получила южнокорейская компания Kobea Group. 20 января 2020 года она открыла криптобиржу UzNEX.