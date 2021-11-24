ПОЛИТИКА
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Начальника российского отдела полиции подозревают в транзите индийцев
Начальника отдела полиции города Долгопрудный подполковника Карена Севикяна и его сообщника задержали по подозрению в организации незаконного транзитного выезда из России в Мексику граждан Индии через аэропорт «Шереметьево»
Начальника российского отдела полиции подозревают в транзите индийцев
Начальника российского отдела полиции подозревают в транзите индийцев / Others
24 ноября 2021 г.

Начальника отдела полиции города Долгопрудный (Московская область) задержали по подозрению в организации незаконного транзитного выезда из России иностранных граждан, сообщает «Московский комсомолец».

В организации незаконной схемы сотрудники УФСБ и Управления собственной безопасности ГУ МВД Московской области заподозрили подполковника Карена Севикяна и его сообщника. Они, предположительно, организовали незаконный выезд из России в Мексику семерых граждан Индии через аэропорт «Шереметьево».

Имя Севикяна и раньше упоминалось в связи с коррупционными скандалами. В сентябре 2019 года сообщалось, что сотрудники Следственного комитета и Управления собственной безопасности МВД провели обыски в его кабинете и квартире. Тогда он занимал пост начальника полиции подмосковного города Пушкино.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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