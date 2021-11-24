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Турецкий сервис быстрой доставки продуктов Getir покупает британский Weezy
Турецкий сервис быстрой доставки продуктов Getir поглотил своего британского конкурента Weezy. Сейчас Getir работает в США, нескольких странах Западной Европы и активно продвигает свой бренд по всему Лондону
Турецкий сервис быстрой доставки продуктов Getir покупает британский Weezy
Турецкий сервис быстрой доставки продуктов Getir покупает британский Weezy / Others
24 ноября 2021 г.

Турецкий сервис быстрой доставки продуктов Getir поглотил своего британского конкурента Weezy, пишет Daily Sabah.

В настоящее время Getir работает в нескольких странах Западной Европы, а также в Соединенных Штатах, и активно продвигает свой бренд по всему Лондону. Финансовые условия сделки не разглашаются. Пандемия коронавируса подстегнула спрос на сервисы по доставке продуктов питания.

«Мы считаем, что наш способ ведения бизнеса и наш культурный подход полностью совместимы с Weezy, которому удалось занять важное место в своем регионе, даже несмотря на то, что это все еще молодой стартап. Мы счастливы осуществить эту захватывающую сделку, которая еще больше укрепит нашу сервисную сеть в Великобритании, являющейся очень важным для нас рынком», — сказал основатель и генеральный директор Getir Назим Салур.

Getir (в переводе с тур. – «принеси»), была основана в Турции в 2015 году. Она стала пионером на внутреннем рынке по 10-минутной доставке продуктов ежедневного потребления. Бизнес-модель компании заключается в повышении цен примерно на 10% в отличие от тех, которые устанавливают продуктовые магазины и супермаркеты, и взимании отдельной платы за доставку заказа. Сейчас Getir работает в 47 городах Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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