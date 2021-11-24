ПОЛИТИКА
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В Тбилиси отметили 18-ю годовщину «Революции роз»
Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили провели в Тбилиси митинг в честь 18-ой годовщины «Революции роз». Они выстроились в живую цепь от площади Свободы до площади Первой Республики, которая ранее называлась площадью Революции роз. Митингующие держали в руках красные розы, флаги Грузии и Евросоюза. #Грузия #Тбилиси #митинг #революцияроз
В Тбилиси отметили 18-ю годовщину «Революции роз» / Others
24 ноября 2021 г.
Истории
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