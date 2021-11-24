Французский «человек-паук» забрался на небоскреб во Франкфурте

Французский «человек-паук» Ален Робер забрался в ковбойских сапогах на небоскреб во Франкфурте, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Он карабкался по фасаду здания 42 минуты, а спустившись, сказал журналистам, что завершившийся недавно в Глазго климатический саммит показал неутешительные результаты. Лидеры стран-участниц отказались сокращать объемы вырубки лесов Амазонии и Индонезии из-за экономической подоплеки. #франция #франкфурт #trtнарусском #экология