ПОЛИТИКА
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Французский «человек-паук» забрался на небоскреб во Франкфурте
Французский «человек-паук» Ален Робер забрался в ковбойских сапогах на небоскреб во Франкфурте, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Он карабкался по фасаду здания 42 минуты, а спустившись, сказал журналистам, что завершившийся недавно в Глазго климатический саммит показал неутешительные результаты. Лидеры стран-участниц отказались сокращать объемы вырубки лесов Амазонии и Индонезии из-за экономической подоплеки. #франция #франкфурт #trtнарусском #экология
Французский «человек-паук» забрался на небоскреб во Франкфурте / Others
24 ноября 2021 г.
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