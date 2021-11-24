Фактический правитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бин Заид ан-Нахайян был принят в Анкаре президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это первый визит в Турцию столь высокого гостя из этого аравийского государства примерно за десять лет. По итогам переговоров на высшем уровне в столичном президентском дворце стороны подписали 10 важных соглашений, которые касаются сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, инвестиции, энергетику и защиту окружающей среды.

Соответствующие сделки, в частности, были подписаны между Фондом благосостояния Турции и Управлением по инвестициям при президенте с одной стороны и Государственным инвестиционным фондом Абу-Даби (ADQ) с другой, а также между Стамбульской биржей и Биржей ценных бумаг Абу-Даби. Представители ADQ подписали соглашение о сотрудничестве с турецкой «Кальон» в области энергетики, инфраструктуры и транспорта. Как заявил председатель ADQ Абу-Даби Мухаммед Хасан ас-Сувейди, ОАЭ направят $10 млрд инвестиций в турецкую экономику.

Кроме того, важно и то, что стороны договорились продолжить интенсификацию контактов. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу проинформировал, что в декабре планирует совершить визит в столицу ОАЭ — Абу-Даби. Шеф турецкой дипломатии в то же время отметил, что прошедшие в Анкаре переговоры между делегациями двух стран были крайне плодотворными.

Без запрещенных приемов

Процесс сближения развивался поступательно. Инвесторы из ОАЭ начали зондировать почву в Турции в этом году еще до того, как Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммед бин Заид ан-Нахайян провели официальные телефонные переговоры, окончательно расставившие все точки над «и». Кроме того, как говорят наблюдатели, у властей аравийского государства появился заметный и вполне объяснимый аппетит к увеличению закупок турецкой оборонной продукции.

Многое в интересе Абу-Даби было понятно по визиту советника ОАЭ по национальной безопасности шейха Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна в Турцию. Тогда вопреки протокольным правилам его принял лично президент Реджеп Тайип Эрдоган. Обсуждались экономические и региональные аспекты сотрудничества.

Конечно, Турция долгие годы была вынуждена противостоять ошибочной политике ОАЭ на разных региональных аренах, однако она никогда не наносила оппоненту ударов ниже пояса в виде тотального свертывания экономических связей. По официальным данным, объем торговли двух государств увеличился на 21% в прошлом году по сравнению с 2019 годом, даже несмотря на кризис, связанный с распространением коронавируса, и даже несмотря на блокаду, развязанную некоторыми членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Как заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ доктор Султан бен Ахмед Аль Джабер, диалог Анкары и Абу-Даби отвечает интересам не только сторон, но и всего региона. «Переговоры с нашими турецкими коллегами и партнерами дают основание говорить о том, что у наших стран схожая точка зрения по ряду стратегически важных вопросов», – отметил он.

Альтернатива в сфере безопасности

Долгие годы фактором, препятствующим дипломатической оттепели, была экспансионистская и откровенно воинственная политика Эмиратов в Ливии, Египте и на Африканском роге. Не менее конфликтногенными выглядели попытки ОАЭ заигрывать с террористами ОНС/РПК на севере Сирии — только для того, чтобы досадить Турции.

Однако после того, как пандемия поразила экономику аравийского государства и подчеркнула ее зависимость от глобальной ситуации в сфере торговли, в фокусе внимания Абу-Даби оказалась не стратегия регионального вмешательства, а способы развития экономической дипломатии, которые помогли бы сохранить устойчивость. «Мы думали о том, что лучше для ОАЭ, — объяснял один из высокопоставленных эмиратских источников Financial Times. — Теперь будет гораздо больше внимания уделяться экономике».

Турецкие официальные лица, вовлеченные в переговорный процесс с ОАЭ, отмечали в разговоре с арабскими изданиями, что именно инициатива аравийского государства положила начало дипломатической оттепели между двумя государствами. Именно оно было заинтересовано в том, чтобы сделать первый шаг навстречу. Однако, по словам этих неназванных чиновников, руководство Турции в этом историческом диалоге не отступило ни от одной из своих принципиальных позиций в регионе. Это касается как Ближнего Востока, так и Африки.

В разговоре с TRT на русском директор Новостной академии «Анадолу» Бора Байрактар обратил внимание на то, что общая тенденция на изменение позиций ближневосточных игроков начала прослеживаться после того, как к власти пришла администрация президента США Джо Байдена. «Многие соперничающие страны приступили к диалогу: Иран с Саудовской Аравией, Турция с Египтом, — отметил аналитик. — Уход США из Афганистана ускорил этот процесс».

По его словам, Турция и ОАЭ долгое время противостояли друг другу в Сирии, Ливии и других местах. «Теперь у обеих сторон есть причины для снижения напряженности. Главную заботу для Турции представляет экономика, в то время как ОАЭ нужны альтернативы для обеспечения безопасности», — подытожил Байрактар.