Аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружили в социальных сетях новые фотоснимки и видеозаписи, свидетельствующие о передвижении российских войск и военной техники в регионы, граничащие с Украиной, а также в аннексированный Россией Крым.

В частности, аналитики выявили переброску новой военной техники в Воронежской области и передвижение эшелонов из Ставропольского края в сторону Крыма. Туда была переброшена 42-я гвардейская мотострелковая дивизия, которая в 2008 году принимала участие в войне в Грузии.

Исследователи обнаружили видеозапись, на которой российский контрактник жалуется, что его отправляют «на зиму в командировку в поля».

Conflict Intelligence Team отдельно отмечает, что военную технику к границе с Украиной свозят «в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей».

Эксперты констатируют, что переброска войск происходит сравнительно медленно, однако если такие темпы сохранятся до января, то общая численность группировки войск РФ у границы Украины значительно превысит показатели апреля, когда Россия также стягивала войска в приграничные регионы.

«Так или иначе, мы согласны с оценками разведок, что готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута как минимум не ранее начала следующего года», — резюмировали исследователи.

В последние недели западные СМИ и политики говорят о наращивании группировки российских войск на границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что там находится около 100 тысяч российских солдат, а западные партнеры передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы.

В свою очередь, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или феврале 2022 года.