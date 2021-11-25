Археологи во время раскопок в пещере в провинции Измир обнаружили каменные орудия труда и кости, возраст которых составляет 14 тысяч лет, сообщает агентство Anadolu.

Группа турецких и немецких ученых обнаружила, что пещера использовалась в качестве культового центра, посвященного языческой богине-матери Кибеле, начиная с VI века до нашей эры и вплоть до римской эпохи. Путем лабораторных испытаний с использованием метода радиоуглеродного датирования было установлено, что каменным орудиям и костям, найденным в пещере, не менее 14 тысяч лет.

Директор Немецкого археологического института Феликс Пирсон сообщил, что это первые останки эпохи эпипалеолита, обнаруженные во время работы археологов. Он отметил, что находка была большим сюрпризом. Пирсон добавил, что остальные находки в пещере относятся к более поздним эпохам — византийской и османской.

В сентябре турецкие археологи представили широкой публике артефакты, обнаруженные ими за два последних полевых сезона на стоянке Карахантепе в провинции Шанлыурфа, писал TRT на русском. В ходе раскопок были обнаружены следы существовавшего около 11 тысяч лет назад поселения, что делает его одним из древнейших в мире.

Поразительным фактом для ученых стало то, что люди уже на заре своей цивилизации, владея лишь каменными и костяными орудиями, могли создавать художественные ценности.