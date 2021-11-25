Режим сирийского диктатора Башара Асада предложил иранским инвесторам поврежденные в ходе вооруженного конфликта заводы в преддверии сирийско-иранской деловой выставки, которая состоится в Дамаске в конце ноября, пишет The New Arab.

Промышленная палата Дамаска пригласила сирийских бизнесменов зарегистрировать свои предприятия в качестве потенциальных кандидатов на получение иранских инвестиций. Большая часть промышленных предприятий Сирии была повреждена в ходе десятилетней гражданской войны. По оценкам ООН, стране необходимо $177 млрд для восстановления.

С 29 ноября по 3 декабря в Дамаске пройдет бизнес-выставка «Сделано в Иране», где более 160 иранских компаний продемонстрируют сирийцам свои товары и услуги. Участниками мероприятия будут компании, в большинстве своем работающие в сфере медицинского оборудования, строительных материалов, сельскохозяйственных инструментов, нефти, газа и нефтехимического оборудования, сказал директор Иранской международной выставочной компании (IIEC) Хасан Замани.

В начале октября сталоизвестно, что режим Асада одобрил передачу Тегерану 40 государственных промышленных предприятий Сирии. Управление рядом крупных объектов возьмут на себя компании, принадлежащие иранскому правительству либо Корпусу стражей исламской революции.