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Режим Асада отдаст сирийские заводы иранцам
Режим сирийского диктатора Башара Асада предложил иранским инвесторам поврежденные в ходе вооруженного конфликта заводы в преддверии сирийско-иранской деловой выставки, которая состоится в Дамаске в конце ноября
Режим Асада отдаст сирийские заводы иранцам
Фото: The New Arab / Others
25 ноября 2021 г.

Режим сирийского диктатора Башара Асада предложил иранским инвесторам поврежденные в ходе вооруженного конфликта заводы в преддверии сирийско-иранской деловой выставки, которая состоится в Дамаске в конце ноября, пишет The New Arab.

Промышленная палата Дамаска пригласила сирийских бизнесменов зарегистрировать свои предприятия в качестве потенциальных кандидатов на получение иранских инвестиций. Большая часть промышленных предприятий Сирии была повреждена в ходе десятилетней гражданской войны. По оценкам ООН, стране необходимо $177 млрд для восстановления.

С 29 ноября по 3 декабря в Дамаске пройдет бизнес-выставка «Сделано в Иране», где более 160 иранских компаний продемонстрируют сирийцам свои товары и услуги. Участниками мероприятия будут компании, в большинстве своем работающие в сфере медицинского оборудования, строительных материалов, сельскохозяйственных инструментов, нефти, газа и нефтехимического оборудования, сказал директор Иранской международной выставочной компании (IIEC) Хасан Замани.

В начале октября сталоизвестно, что режим Асада одобрил передачу Тегерану 40 государственных промышленных предприятий Сирии. Управление рядом крупных объектов возьмут на себя компании, принадлежащие иранскому правительству либо Корпусу стражей исламской революции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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