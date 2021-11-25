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Москва стала лидером по госуправлению в рейтинге городов будущего
Столица РФ - лидер в категории «Государственное управление» европейского рейтинга «Города будущего». Он учитывает вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем. В общем зачете Москва оставила позади Париж, Берлин и Барселону
Москва стала лидером по госуправлению в рейтинге городов будущего
Фото: РИА «Новости» / Others
25 ноября 2021 г.

Москва стала лидером в категории «Государственное управление» европейского рейтинга «Города будущего: индекс ESG-инноваций», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что рейтинг учитывает вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем (аббревиатура ESG расшифровывается как Environmental, Social, and Corporate Governance — экологическое, социальное и корпоративное управление). Рейтинг составлен мюнхенским центром мысли (think tank) DEEP Ecosystems.

Собянин также отметил, что российская столица заняла второе место в категориях «Социальный капитал в сфере ESG» и «Сообщество ESG-предпринимателей».

Мэр Москвы уточнил, что, согласно исследованию DEEP Ecosystems, российская столица в общем зачете городов оставила позади Париж, Берлин и Барселону. Собянин добавил, что в Москве действует более 130 тысяч технологических компаний, а число ESG-ориентированных организаций постоянно растет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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