ПОЛИТИКА
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Вашингтон начал взимать с китайской продукции таможенные пошлины в 104%
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что он реагирует на пошлины Штатов не по правилам. По его словам, дополнительные тарифы будут действовать, пока Пекин не пойдет на сделку.
Вашингтон начал взимать с китайской продукции таможенные пошлины в 104% / TRT Russian
9 апреля 2025 г.

После объявления США о 104-процентных пошлинах на китайские товары мировые рынки снова обвалились. Индекс Nikkei на Токийской бирже упал на 3% уже в первые минуты торгов. Следом аналогичные потери понес гонконгский Hang Seng. Резко подешевела нефть — почти на 4% в ходе торгов в Азии — на фоне растущих опасений по поводу глобальной рецессии. И если во вторник американские акции сначала подскочили в надежде на возможные торговые договоренности, то затем снова резко упали после новостей из Китая.

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