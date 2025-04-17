ТУРЦИЯ
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Турция высмеяла угрозы греческого генерала
Минобороны Турции высмеяло заявление начальника Генштаба Греции о готовности применить силу и вновь предупредило Афины об односторонних действиях в Эгейском море
Турция высмеяла угрозы греческого генерала
Турция намерена защищать свои права и интересы в Эгейском и Восточном Средиземноморье / AA
17 апреля 2025 г.

Министерство национальной обороны Турции заявило, что в рамках так называемого «планирования морского пространства», недавно объявленного Грецией, предпринимаются односторонние шаги в отношении Восточного Средиземноморья и Эгейского моря, не имеющие юридической основы и противоречащие международному праву.

В ведомстве подчеркнули, что решимость Турции защищать свои права и интересы в Эгейском и Восточном Средиземноморье остается полной. Подчеркнуто, что подобные односторонние инициативы Греции в вопросах морской юрисдикции нарушают международное право.

Анкара исходит из того, что справедливое, равноправное и соответствующее международному праву распределение морских юрисдикций возможно только в духе взаимного диалога и доброй воли. Указано, что односторонние шаги, претензии и заявления Греции, игнорирующие существующие разногласия и нарушающие права Турции, неприемлемы и не имеют для нее юридических последствий.

Турецкие вооруженные силы продолжают выполнять задачу по защите прав и интересов страны в рамках концепции «Голубая Родина». Развитие в регионе отслеживается, и при необходимости меры принимаются без промедления.

Комментируя заявление начальника Генерального штаба Греции о готовности применить силу против Турции «в течение пяти минут», источник в Министерстве национальной обороны Турции заявил: «Не ожидайте, что мы будем отвечать на заявления, в достоверность которых не верят даже сами их авторы, и которые выставляют их в смешном свете».

В ведомстве также пояснили суть механизма предотвращения конфликтов между Турцией и Израилем. По их словам, первая техническая встреча по этому вопросу состоялась в Азербайджане.

Уточняется, что «механизм предотвращения конфликтов» не связан с нормализацией отношений. Он создан для предотвращения нежелательных инцидентов и обеспечения безопасности военных действий в Сирии. Целью механизма является недопущение прямого столкновения между двумя странами, снижение напряженности, предупреждение недопониманий, поддержание стабильности в регионе и взаимное информирование сторон о действиях на местах.

Также в Минобороны сообщают, что 15–16 апреля в Анкаре прошла встреча по вопросам безопасности Черного моря. В рамках возможного прекращения огня между Россией и Украиной обсуждались действия, направленные на сохранение мира силами коалиции добровольных стран. Подчеркнуто, что Турция продолжает усилия в этом направлении и лидирует в морской компоненте военного планирования. Во встрече приняли участие 39 представителей из 21 страны.

В ходе переговоров было достигнуто согласие по двум вопросам: Турция продолжит руководство планированием на морском направлении, и до подписания мирного соглашения Конвенция Монтрё будет применяться в текущем виде.

Что касается 5-го заседания Турецко-иракского механизма высокого уровня безопасности, прошедшего в рамках Анталийского дипломатического форума, в министерстве сообщили, что встреча прошла в конструктивной атмосфере.

Обсуждались стратегические вопросы двух дружественных и братских стран. Стороны договорились об усилении координации в военной сфере, охране границ, борьбе с терроризмом и сотрудничестве в области оборонной промышленности.

В ходе заседания было подчеркнуто, что PKK представляет угрозу для обеих стран, и было выражено мнение о необходимости скорейшего завершения процесса ликвидации и разоружения организации.

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