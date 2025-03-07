Китай выступил против инициативы президента США Дональда Трампа по «установлению контроля» над сектором Газа и переселению его жителей в соседние страны.

«Сектор Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью территории Палестины. Любые попытки насильственно изменить статус сектора Газа повлекут за собой не мир, а лишь новое потрясение и хаос», — заявил глава МИД КНР Ван И, отвечая на брифинге в Пекине на вопрос корреспондента «Анадолу» о роли Китая на Ближнем Востоке и «плане» американского лидера по Газе.

По словам Ван И, Китай поддерживает мирные инициативы Египта и других арабских стран в отношении сектора Газа. При этом глава МИД раскритиковал США, не упоминая страну напрямую.

«Крупные государства, которые поистине переживают за жителей сектора Газа, должны продвигать полноценное и долгосрочное прекращение огня, наращивать гуманитарную помощь, придерживаясь принципа «палестинцы управляют Палестиной», и вносить вклад в восстановление сектора Газа», — отметил глава МИД КНР.

Ван И подчеркнул, что стабильность невозможна без мира на Ближнем Востоке.

«Палестинский вопрос всегда был в центре ближневосточной проблемы. Суть затягивания и обострения израильско-палестинского конфликта заключается в том, что план «два государства для двух народов» реализован лишь наполовину: Израиль давно был основан, а создание палестинского государства откладывается на неопределенный срок. Приоритетное внимание международного сообщества пора уделять, прежде всего, плану «два государства» в пользу основания независимого Государства Палестина. Ведь в этом состоит залог подлинного мира между Палестиной и Израилем и долгосрочного согласия между арабами и евреями», — заявил глава китайской дипломатии.

Ван И также призвал к полноценному выполнению «Пекинской декларации» для достижения палестинского единства и преодоления разногласий между странами Ближнего Востока.

Министр подчеркнул, что Китай, будучи стратегическим партнером стран Ближнего Востока и доверенным другом арабского мира, намерен продолжать поддерживать мир и развитие в регионе.

«Мы будем и впредь решительно высказываться ради справедливости, мира и развития, поддерживать страны региона в их праве самостоятельно изыскивать путь к миру и процветанию», — резюмировал Ван И.