Тюркская цивилизация не несет никакого вреда другим культурам

«Мы всегда восстанавливали культурные ценности других цивилизаций и прокладывали путь будущим поколениям». Выступая на конференции «Великое возвращение: культурное возрождение» в Баку, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой также пообещал сделать максимум для возрождения духовного наследия Карабаха. #Азербайджан #Турция #trtнарусском #культура