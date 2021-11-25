ПОЛИТИКА
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Тюркская цивилизация не несет никакого вреда другим культурам
«Мы всегда восстанавливали культурные ценности других цивилизаций и прокладывали путь будущим поколениям». Выступая на конференции «Великое возвращение: культурное возрождение» в Баку, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой также пообещал сделать максимум для возрождения духовного наследия Карабаха. #Азербайджан #Турция #trtнарусском #культура
Тюркская цивилизация не несет никакого вреда другим культурам / Others
25 ноября 2021 г.
Истории
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