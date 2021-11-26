На 1 июля 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов достиг нового рекорда за все время наблюдений — 10,24%, сообщил Банк России в «Обзоре финансовой стабильности».

С начала года показатель, отражающий платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения (с кредитами и без), вырос на 0,44 процентного пункта.

Регулятор не приводит более ранних значений этого параметра, так как летом текущего года начал оценивать уровень долговой нагрузки по-новому: уточненная методика иначе «взвешивает» обычную и просроченную задолженность заемщиков, учитывает удлинение сроков ссуд, а также данные бюро кредитных историй. После обновления методологии уровень долговой нагрузки населения технически снизился — например, на 1 апреля показатель составлял 11,9% и считался рекордным, а сейчас ему соответствует значение 10,1%.

В Банке России объясняют, что основной вклад в увеличение долговой нагрузки населения в первой половине 2021 года внесли необеспеченное и ипотечное кредитование. При этом регулятор подчеркивает, что рост обязательных платежей граждан по ипотеке был сбалансированным, а вот беззалоговое кредитование росло исключительно за счет наращивания задолженности, приходящейся на одного заемщика. «Это повышает риски портфеля необеспеченных потребительских кредитов», — констатировали в Центральном банке России.

Одновременно с этим стало известно, что около 7–8 млн граждан России имеют просроченные задолженности на сумму более 30 тысяч рублей и могут столкнуться со сложностями при попытке выезда за границу. «По факту в зоне риска находятся все граждане, имеющие какую-либо задолженность. Но если мы говорим о банковских клиентах, то сегодня потенциально невыездными являются порядка 7-8 млн человек.

Таким образом, каждый 6-й заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», — заявилРИА «Новости» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Типичный заемщик с просроченной задолженностью, по его словам, — это «мужчина и женщина в возрасте 30–35 лет, как правило, находящиеся в браке, с детьми».