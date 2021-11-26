Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Европейский союз ввести санкции против частной военной структуры (ЧВК) «Вагнер», сообщает «Интерфакс».

Депутаты Европарламента «самым решительным образом осуждают чудовищные преступления, совершенные российской военизированной организацией «Группа Вагнера» и связанными с ней частными военными структурами в различных зонах конфликтов», говорится в резолюции, которая принята 585 голосами против 40 при 43 воздержавшихся.

Депутаты представительной ассамблеи ЕС заявляют, что российское государство несет ответственность за финансирование и обучение этих военизированных групп, управление и оперативное командование ими. Они указывают, что деятельность ЧВК «Вагнера» воплощает «распространение российского влияния в конфликтных зонах». Члены Европейского парламента настаивают на том, что ЧВК «Вагнера» и других военизированных подрядчиков, руководимых из Москвы, следует рассматривать как «доверенные организации российского государства», действующие в его интересах.

В резолюции отмечается, что ЧВК «Вагнер» присутствует во многих конфликтах по всему миру, особенно в Украине, Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Венесуэле.

Европейские парламентарии приветствуют заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля о неизбежном принятии адресных санкций ЕС против соответствующих физических и юридических лиц, связанных с ЧВК «Вагнер», а также физических и юридических лиц, работающих с ними. Они призывают ввести санкции, включающие запреты на поездки и замораживание активов наемников ЧВК «Вагнер».

Кроме того, резолюция призывает все страны, которые пользуются услугами этого военизированного формирования и его филиалов, особенно Центральноафриканскую Республику, разорвать любые связи с ЧВК и ее сотрудниками. Европарламент призывает Европейскую комиссию обеспечить, чтобы денежные средства ЕС ни при каких обстоятельствах не могли быть использованы странами-получателями европейской помощи для финансирования частных военных компаний с такой преступной репутацией в части прав человека.

Внешнеполитические резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, но чаще всего воплощаются в решениях ЕС и его стран-членов.