Официальные лица США и Великобритании обсудили со странами-партнерами ужесточение санкций против лиц из окружения президента России Владимира Путина в случае агрессивных действий против Украины, сообщает The New York Times.

Рассматриваемые меры включают запрет на использование карт платежных систем Visa и Mastercard. Кроме того, география путешествий приближенных к Путину людей и членов их семей в Великобритании и Европе может быть ограничена.

При этом отмечается, что администрация президента США Джо Байдена сейчас пытается «сдержать и отговорить» Путина от планируемого вторжения в Украину. Американская сторона делает ставку на дипломатический подход в отношениях с Россией, и поэтому в ближайшее время может состояться еще одна личная встреча президентов США и РФ.

В последние недели западные СМИ и политики говорят о наращивании группировки российских войск на границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что там находится около 100 тысяч российских солдат, а западные партнеры передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы.

В свою очередь, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или феврале 2022 года.