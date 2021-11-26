Военный суд в ливийской Мисурате заочно вынес смертный приговор мятежному военачальнику Халифе Хафтару, сообщает Libya Observer.

Хафтар приговорен к смерти за приказ о бомбардировке училища противовоздушной обороны в 2019 году, в результате которого погиб один солдат.

Суд выдал ордер на арест Хафтара и потребовал от управления военной полиции Ливии привести в исполнение приговор в отношении него и еще шести высокопоставленных офицеров. Они навсегда лишены гражданских прав и исключены с военной службы за нарушение Военно-уголовного кодекса страны.

16 ноября ведущий многолетнюю вооруженную борьбу с законным правительством в Триполи путчист подал документы для выдвижения кандидатом в президенты страны. Всеобщие выборы пройдут 24 декабря.

В середине ноября сталоизвестно о связях Хафтара с израильскими спецслужбами. Примечательно, что представители разведки Израиля неоднократно встречались с людьми мятежного военачальника на территории Египта, Ливии и даже Израиля.