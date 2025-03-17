ПОЛИТИКА
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Нетаньяху пытается уволить главу разведки
Премьер убирает всех своих критиков и заменяет их на лояльных сторонников
Нетаньяху пытается уволить главу разведки
Глава внутренней разведки Израиля Ронен Бар / Reuters
17 марта 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен сместить главу внутренней разведки (ШАБАК) Ронена Бара, что вызвало опасения по поводу подрыва независимости спецслужбы.

Этот шаг усилил давнее напряжение между Нетаньяху и руководством сил безопасности, разошедшимися во взглядах на войну в Газе. Решение последовало за расследованиями ШАБАКа — разведка составила досье на ближайших соратников Нетаньяху, в том числе по делу о коррупции и об утечке секретного документа. Против премьера заведены три уголовных дела, и внутренняя разведка изучает попытки окружения Нетаньяху надавить на следствие.

Канцелярия премьера сообщила, что вопрос об увольнении Бара будет вынесен на рассмотрение правительства. Однако генпрокурор Гали Бахарав-Миара заявила, что Нетаньяху не имеет права начинать процесс без юридической оценки.

Члены коалиции Нетаньяху поддержали его, также требуя отставки Бара. Они обвинили главу разведки в «подрыве авторитета премьера». Депутаты также добиваются увольнения Бахарав-Миары, чей конфликт с Нетаньяху длится давно. Любое решение по Бару, вероятно, будет оспорено в Верховном суде.

Нетаньяху объяснил свою позицию тем, что «в условиях экзистенциальной войны» премьер и глава разведки должны полностью доверять друг другу. Бар в редком публичном заявлении резко ответил, что «персональное доверие» не должно ставиться выше государственных интересов. 

Бар подчеркнул, что собирался остаться в должности до возвращения заложников из Газы и завершения ряда ключевых расследований.

В последние месяцы Нетаньяху также отправил в отставку министра обороны и начальника Генштаба. Оба они были против политики Нетаньяху в Газе.

Экс-глава ШАБАКа Ами Айялон заявил, что увольнение Бара будет еще одним шагом к превращению Израиля в государство, где главенствует личная преданность лидеру. Израильская оппозиция раскритиковала решение Нетаньяху и подчеркнула, что будет голосовать против увольнения главы разведки.


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