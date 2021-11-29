Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 выполнил 400 тыс. часов полета

Турецкий Bayraktar TB2, который считается лучшим беспилотником в своем классе, побил очередной рекорд — успешно отработал 400 тыс. часов полета. Bayraktar TB2 зарекомендовал себя как эффективное средство обороны, борьбы с последствиями пожаров и землетрясений, а также при спасении людей в открытом море. #Турция #BayraktarTB2 #trtнарусском #БПЛА