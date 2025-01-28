ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Папа Франциск обратился с мусульманским приветствием к жителям Газы
Папа Франциск каждый вечер в 19:00 звонит отцам Габриэле Романелли и Юсефу Асаду из прихода Святого Семейства в Газе, чтобы поддержать общину, нашедшую убежище в церкви, и заверить их в своей близости и молитвах.
Папа Франциск обратился с мусульманским приветствием к жителям Газы
28 января 2025 г.

С 9 октября 2023 года, спустя всего два дня после начала войны Израиля против Газы, Папа начал регулярно созваниваться с последним оставшимся католическим приходом в осажденном секторе. В церкви, расположенной в Газе, укрываются почти 600 палестинцев, как христиан, так и мусульман.


Помимо теплых слов и заверений в молитвенной поддержке, Папа Франциск говорил по-арабски с детьми, которые присоединились к звонку. Вот небольшой фрагмент одного из их последних разговоров понтифика по WhatsApp.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us