Новый штамм коронавируса заставляет страны закрывать свои границы

Новый омикрон-штамм коронавируса, выявленный в Африке, заставил ряд стран закрыть свои границы. Такое ограничение будет действовать для пребывающих из африканских стран. Зараженные новым омикрон-штаммом выявлены уже в 7 государствах. ВОЗ заявили, что этот штамм COVID-19 «вызывает обеспокоенность». #коронавирус #omicron #trtнарусском