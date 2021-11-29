ПОЛИТИКА
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Новый штамм коронавируса заставляет страны закрывать свои границы
Новый омикрон-штамм коронавируса, выявленный в Африке, заставил ряд стран закрыть свои границы. Такое ограничение будет действовать для пребывающих из африканских стран. Зараженные новым омикрон-штаммом выявлены уже в 7 государствах. ВОЗ заявили, что этот штамм COVID-19 «вызывает обеспокоенность». #коронавирус #omicron #trtнарусском
Новый штамм коронавируса заставляет страны закрывать свои границы / Others
29 ноября 2021 г.
Истории
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