В Перми создали робота для проверки QR-кодов

Пермские разработчики создали специального робота для сканирования и подтверждения QR-кодов. Таких роботов предлагают устанавливать вместо конролеров в местах массового скопления людей. Робот сканирует код, после этого сканирует паспорт и лицо человека. Если QR-код, паспорт и лицо человека отличаются, он сообщает об этом администратору точки, где установлен. #Россия #робот #trtнарусском #QRкод