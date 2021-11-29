ПОЛИТИКА
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В Перми создали робота для проверки QR-кодов
Пермские разработчики создали специального робота для сканирования и подтверждения QR-кодов. Таких роботов предлагают устанавливать вместо конролеров в местах массового скопления людей. Робот сканирует код, после этого сканирует паспорт и лицо человека. Если QR-код, паспорт и лицо человека отличаются, он сообщает об этом администратору точки, где установлен. #Россия #робот #trtнарусском #QRкод
В Перми создали робота для проверки QR-кодов / Others
29 ноября 2021 г.
Истории
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