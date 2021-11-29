В горах Дагестана обнаружили большую майнинговую ферму для производства криптовалюты. Об этом сообщает Центральная служба новостей.

Имя владельца фермы неизвестно, данных о доходах предприятия нет. Следователи выясняют информацию. О находке стало известно из социальных сетей. Оборудование подключено прямыми кабелями к нескольким трансформаторам, установленным рядом со зданием.

Регионы Северо-Кавказского федерального округа являются лидерами среди регионов РФ по количеству майнеров-энерговоров, а также по объемам хищений электроэнергии для добычи криптовалюты.

Так, с 2019 года в Дагестане зафиксировано 40 случаев энерговоровства майнерами с ущербом порядка 130 млн рублей. В июне 2021 года пресс-служба «Россети Северный Кавказ» сообщила о выявлении в Кизилюртовском районе Дагестана двух подпольных майнинг-ферм, ущерб от деятельности которых составил около 30 млн рублей. «Суммарный объем обнаруженного неучтенного потребления энергоресурса превысил 6,4 млн киловатт-часов», — поясняли в компании. Там указывали, что энерговоры оплатят штраф и выставленный счет, значительно превышающий стоимость электроэнергии, полученной законным путем.

На втором месте «антирейтинга» Ингушетия, где за два года зафиксировано 9 фактов хищения электроэнергии майнинг-фермами почти на 149 млн рублей. При этом самый крупный факт майнинг-воровства электроэнергии — на 130 млн рублей — зафиксирован в республике осенью 2019 года в с. Плиево. В 2020 году в селе Троицкое Ингушетии обнаружили криптоферму из 190 специальных устройств для майнинга и трансформаторной подстанции. Общая стоимость оборудования, по предварительным подсчетам, превышает 5 млн рублей.

18 августа 2021-го две крупные майнинговые фермы были выявлены в Северной Осетии. Только за месяц с их помощью было похищено электроэнергии на 26,5 млн рублей. В п. Мизур Северной Осетии добыча криптовалюты производилась на территории бывшего Мизурского горно-обогатительного комбината в пяти специально переоборудованных грузовых контейнерах. Несанкционированное подключение было осуществлено к сетям одной из сторонних территориальных сетевых организаций в Алагирском районе республики.

Как напоминают в пресс-службе «Россетей», несанкционированное использование энергоресурса приводит к падению качества поставляемой электроэнергии, влечет за собой перегрузку в сетях, может спровоцировать технологические нарушения и, как следствие, сказывается на тех, кто является добросовестным плательщиком.