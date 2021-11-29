Внешнеторговый оборот Грузии с Турцией вырос более чем на 30% за этот год, сообщила Национальная служба статистики Грузии.

Объем торгового оборота с Турцией с начала 2021 года составил $1,7 миллиарда, что составляет 14,8% всего торгового оборота Грузии.

Рост внешнеторгового оборота составил 30,3% по сравнению с показателями января-октября 2020 года. При этом доля импорта значительно выше, $1,418 миллиарда, рост 25,3%, против $0,26 миллиарда, рост 66,4%.

В топ-5 категорий товаров, экспортируемых в Турцию, входят трикотажные изделия — $53,2 миллиона, ферросплавы — $42,3 миллиона, мужская одежда — $26,1 миллиона, лом черных металлов — $25,7 миллиона, металлопрокат и металлоконструкции — $20,3 миллиона.

В Турцию с начала 2021 года вывезли более 29 тысяч тонн ферросплавов, 1,7 тысячи тонн трикотажных изделий, примерно 60,4 тысячи тонн отходов и черного металлолома, 37,7 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали и более 1 тысячи тонн мужских костюмов, комплектов, трикотажа и вязаных изделий. За этот период из Турции в Грузию ввезли около 39,6 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 362,6 тонны лекарственных препаратов, более 16,7 тысячи тонн металлоконструкций из черного металла и т.д.

В октябре 2021-го в ходе встречи заместителя министра обороны Грузии Зураба Азарашвили с гендиректором турецкой аэрокосмической компании Turkish Aerospace Industries (TAI) Темелом Котилом и его заместителем Атиллой Доганом сообщалось, что Грузия и Турция планируют наладить совместное военное авиационное производство. На данный момент Тбилисский авиационный завод и научно-промышленное предприятие «Дельта» занимаются ремонтом и модернизацией штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 и американских UH-1. В конце 2020 года Турция на основе межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве выделила Грузии грант на 100 миллионов лир для закупки товаров и услуг военного назначения у турецких компаний.