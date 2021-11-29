Движение «Талибан» намерено создать военно-воздушные силы, которым не понадобится поддержка иностранных государств, заявил министр обороны в правительстве талибов мулла Мохаммад Якуб.

«Мы создадим военно-воздушные силы, которые не будут нуждаться в поддержке США, Индии, Пакистана, Узбекистана и Таджикистана», — заявил мулла Мохаммад Якуб, сын покойного основателя «Талибана» муллы Омара.

После того как талибы взяли под контроль аэродром в Кандагаре, в социальных сетях появились фотографии, на которых члены движения снялись на фоне Black Hawk американского производства и Ми-17.

В аэропорте «Мазари-Шариф» были замечены штурмовики А-29 и легкие ударные вертолеты MD-530. По некоторым данным, талибы уже начали совершать полеты на вертолетах и, например, использовали высадку десанта на крышу военного госпиталя в Кабуле, чтобы отразить масштабную атаку ИГ на этот объект.

В конце октября в отчете Генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) указывалось, что в Узбекистане и Таджикистане оказалась четверть военных самолетов ВВС свергнутого талибами правительства.

До смены власти афганская военная авиация насчитывала порядка 160 самолетов. Отмечалось, что летчики вместе со своими родственниками вылетали с авиабаз в Мазари-Шарифе и Кабуле. Порядка 500 военнослужащих афганских ВВС и их родственников оказались в узбекистанском Термезе. Как ранее сообщали региональные медиа, среди них «около 15 летчиков, которые летали на легких штурмовиках A-29 Super Tucano, 11 летчиков, которые летали на вертолетах UH-60 Black Hawk, 12 летчиков, которые летали на вертолетах MD-530, и много летчиков вертолетов Ми-17».

Все афганские военнослужащие, бежавшие на авиатехнике в Узбекистан и Таджикистан, были в итоге вывезены при посредничестве США в другие страны. Правительство талибов призывало их вернуться в Афганистан, чтобы служить в новой афганской армии, создаваемой движением. Официальные лица талибов заявляли о том, что численность новых вооруженных сил составит 100 тысяч человек.

«Для этих летчиков в Афганистане не будет никакой угрозы безопасности, уже объявлена общая амнистия. Они могут вернуться и служить здесь», — сказал официальный представитель движения Забиулла Муджахед.

Как писал TRT на русском, в августе глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что в Афганистане остается больше ста вертолетов Ми-17 различных типов российского производства, они быстро придут в негодность без сервиса и ремонта. По его словам, вертолеты требуют ремонта, обслуживания и поставки запчастей. «Как только прекращается присутствие инженерно–технической службы, сразу техника будет, по нашим российским регламентам, нелетная», — пояснял Михеев.

В сентябре американская военная техника, оставленная в Афганистане при выводе войск, была замечена в Иране. Специализирующийся на иранской политике журналист BBC Киан Шарифи опубликовал в Twitter снимки армейских внедорожников Humvee и других бронемашин, которые иранские грузовики перевозят на открытых платформах по шоссе Семнан-Гермсар, к юго-востоку от Тегерана.