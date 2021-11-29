Полиция прекратила работу незаконного пункта вакцинации от COVID-19 в аэропорту немецкого Любека, где желающих прививали вакциной, не прошедшей регистрацию, сообщает Welt.

По данным газеты, когда в аэропорт прибыли полицейские, они обнаружили, что перед зданием стоит очередь на вакцинацию примерно из 80 человек. Еще 150 желающих сделать прививку находились внутри аэропорта. К моменту прибытия полицейских вакцинированы были около 50 человек. Прививки делались в подготовленном для этого кабинете, пишет Welt.

Правоохранительные органы прекратили деятельность пункта вакцинации, взяли образцы вакцины, изъяли использованные шприцы.

Аэропорт Любека принадлежит предпринимателю и доктору медицины Винфриду Штекеру. О том, что Штекер разработал свою собственную вакцину от коронавируса, стало известно еще в апреле 2020 года. Как писал Der Spiegel, Штекер несколько раз опробовал вакцину на себе, не испытав при этом побочных эффектов. Однако он так и не получил официального разрешения, не провел полноценных клинических испытаний и не получил отзывов в медицинских изданиях. Сам Штекер утверждал, что его вакцина эффективна на 97%.

Штекер связался с главным вирусологом берлинской клиники «Шарите», и они решили проверить, появились ли у бизнесмена антитела, способные нейтрализовать вирус. Анализы показали, что вакцина вроде как спровоцировала хороший иммунный ответ организма на коронавирус. К таким же выводам пришли в Университете Бонна, куда предприниматель также обращался за содействием.

После этого Штекер обратился к немецкому регулятору, который отвечает за регистрацию вакцин, Институт Пауля Эрлиха, и попросил дать ему разрешение на проведение исследований вакцины на добровольцах. Однако, как сообщает Der Spiegel, регулятор обратился к правоохранителям, сообщив, что, возможно, есть нарушение Закона о лекарственных средствах и проведение испытаний экспериментального препарата без соответствующего разрешения. Штекеру сообщили, что против него заведено уголовное дело.

Сам Штекер сообщает, что не хочет зарабатывать на вакцине, а всего лишь пытался сделать ее доступной для широкой общественности, чтобы помочь победить коронавирус. Он утверждает, что надеется на то, что одна из фармацевтических компаний заинтересуется его рецептом и сможет наладить выпуск препарата.

По сообщению Der Spiegel, Штекер опробовал вакцину на 60 добровольцах. По его словам, у них почти не было побочных эффектов, а у более чем 90% появились антитела высокого уровня.