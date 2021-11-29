На севере Перу произошло крупное землетрясение

Землетрясение магнитудой в 7,5 балла произошло на севере Перу в воскресенье, 28 ноября. Полностью разрушены около 70 домов, более 80 — непригодны для проживания. Всего пострадали свыше 200 построек. Среди поврежденных зданий оказались семь культовых сооружений и два торговых центра. О погибших в результате землетрясения не сообщается. #перу #землетрясение #trtнарусском #разрушения