ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
На севере Перу произошло крупное землетрясение
Землетрясение магнитудой в 7,5 балла произошло на севере Перу в воскресенье, 28 ноября. Полностью разрушены около 70 домов, более 80 — непригодны для проживания. Всего пострадали свыше 200 построек. Среди поврежденных зданий оказались семь культовых сооружений и два торговых центра. О погибших в результате землетрясения не сообщается. #перу #землетрясение #trtнарусском #разрушения
Землетрясение магнитудой / Others
29 ноября 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us