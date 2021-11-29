Исполнительный директор приюта для бездомных в Нью-Йорке Этель Дениз Перри призналась в краже $2 млн со счетов организации, сообщает Insider.

Перри руководила некоммерческой организацией Millennium Care, которая управляла приютом для бездомных. Организация получила от Департамента по делам бездомных города Нью-Йорка $10 млн, которые должны были быть потрачены на еду и социальные услуги для нуждающихся.

Перри призналась, что воспользовалась служебным положением и присвоила часть выделенных организации денег, которые потратила на предметы роскоши. Она закупалась в ювелирном магазине Tiffany & Co., бутике итальянской одежды Ferragamo и магазине модной одежды Bergdorf Goodman. Абонемент в спортивный зал также был куплен на деньги, предназначенные бездомным.

Также Перри наняла в Millennium Care брата и племянника и выплачивала им зарплату, превышающую отображенную в документах. Уклонялась Перри и от уплаты налогов, а также занизила собственные доходы на несколько сотен тысяч долларов.

За мошенничество она должна выплатить $1,1 млн налогов и штрафов, а Millennium Care обязана выплатить штраф в размере $2,4 млн и закрыться. Кроме того, Перри отныне запрещено заниматься некоммерческой деятельностью.