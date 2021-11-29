25% школьников в России стараются самостоятельно заработать деньги, сообщает Inc. со ссылкой на исследование, проведенное страховой компанией «Росгосстрах Жизнь», детской образовательной платформой Maximum Education и банком «Открытие». Большинству школьников подработка приносит до 10 тысяч рублей ежемесячно.

Большинство молодых людей (76%) объясняют свое желание заработать стремлением к самостоятельности, чуть больше 40% хотели бы получить опыт работы, который поможет им в будущем. 33% хотят помочь родителям, 20% — купить подарок близким, 5% — копят на оплату образовательных курсов. 56% опрошенных хотели бы стать блогерами, 49% опрошенных считают эту работу легкой. При этом ни один школьник из выборки не зарабатывает на ведении собственного блога. Наиболее часто встречающиеся способы заработка среди школьников:

ведут социальные сети и занимаются копирайтингом — 16%;

работают промоутерами и репетиторами — 9%;

подрабатывают продавцами в магазине — 7%;

подрабатывают курьерами — 5%;

продают товары в соцсетях — 5%;

сидят с маленькими детьми — 4%;

занимаются созданием иллюстраций — 2%.

Многие также выбрали вариант «другое», в него вошли такие профессии, как таролог, уборщик, помощница в модельном агентстве, мастер ногтевого сервиса, помощник в типографии, киберспортсмен, заправщик на АЗС, детский аниматор, тайный покупатель и даже майнер.

Найти работу 31% опрошенных помогли друзья, 29% — родители. При этом 27% нашли подработку самостоятельно через интернет, 4% прошли образовательные курсы, 2% — по объявлению на улице. Остальные выбрали вариант «другое».

Подработка у школьников не занимает много времени: 47% тратят на нее до 5 часов в неделю, 20% — от 5 до 10 часов в неделю, 16% — от 20 часов, 11% — от 10 до 15 часов, 6% — от 15 до 20 часов. Половине подработка не мешает учиться, каждый третий говорил, что подработка мешает, но отказываться от нее человек не собирается. Большинство (41%) зарабатывает не более 5 тысяч рублей в месяц, от 5 до 10 тысяч в месяц зарабатывает 18%, 10-15 тысяч — каждый пятый. 15-20 тысяч рублей — 7%. Свыше 20 тысяч — 13% опрошенных.

82% родителей положительно относятся к подработке, утверждают дети. При этом родители каждого девятого респондента (11%) не в курсе, что их ребенок подрабатывает.

Параллельный опрос родителей школьников показал, что к подработкам детей положительно относятся положительно 93% респондентов. 77% родителей хотели бы, чтобы их ребенок подрабатывал, против высказались лишь 23% опрошенных. 66% опрошенных родителей считают, что подработка не мешает учебе ребенка. Почти половина опрошенных родителей (44%) уверены, что ребенку можно начинать подрабатывать с 14 лет. Чуть больше четверти (27%) — с 16 лет, 13% — с 15 лет, 6% — с 17 лет. Только каждый десятый родитель считает, что пока ребенок не достиг совершеннолетия, ему лучше не думать о работе.

Летом TRT на русском писал, что в одной из школ Московской области было принято решение внедрить систему предиктивной безопасности. Основная задача комплекса — следить за безопасностью, контролировать состояние инфраструктуры школы и процесс питания детей.