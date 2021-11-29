Российские СМИ в своих публикациях искусственно нагнетают ситуацию вокруг русского языка и русскоязычного населения в Казахстане, заявил депутат мажилиса парламента республики, лидер партии «Ак жол» Азат Перуашев в своем Telegram-канале.

По его словам, некоторые российские СМИ активно «теребят» тему русского языка в Казахстане. «Очередной подобный материал («Русские здесь не дышат» — как вам заголовок?) выдала «Газета.ру». Попросив у меня комментарий, уважаемое издание, нужно отметить, корректно изложило ответы (хотя и опустило некоторые), но разбавило их крайне спорными, на мой взгляд, умозаключениями российских экспертов», — указал Перуашев.

Статья посвящена осужденному в Казахстане российскому бизнесмену Виктору Балашову, который якобы столкнулся в республике с проявлениями нацизма.

«Считаю контрпродуктивными подобные выпады российских авторов в адрес одного из своих ближайших соседей, союзника по ЕАЭС, ШОС и ОДКБ. В адрес страны, которая считала и считает Россию дружественным государством и партнером, даже в тот период, когда наш союзник находится в непростых отношениях и санкционном противостоянии со многими другими странами», — написал депутат мажилиса парламента Казахстана.

«Перед нашими странами — и перед Казахстаном, и перед Россией — стоят серьезные социально-экономические вызовы. Давайте заниматься ими, решать проблемы экономики, безработицы, образования, жилья, медицины; поднимать доходы своих граждан и качество их жизни. Помогать друг другу в этой работе, через тот же ЕАЭС. И уважать национальную независимость друг друга», — резюмировал Перуашев.

В последние месяцы в ряде российских СМИ появляются материалы о якобы растущем уровне русофобии в Казахстане. Повышенное внимание получила тема так называемых языковых патрулей. В интернете были опубликованы видеоролики, на которых их авторы требуют от продавцов предоставлять услуги на казахском языке и снимают их реакцию на видео, а также проверяют, переведены ли этикетки на товарах на казахский.

Первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил участников таких «патрулей», назвав их поведение пещерным национализмом, и указал, что говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо. Против организатора «патрулей» Куата Ахметова было возбуждено уголовное дело по статье 174 УК Казахстана («Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»), он покинул страну.

На языковую тему также высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который публично выступил против дискриминации русского языка в республике. При этом, подчеркнул он, развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики. Токаев пообещал, что власти Казахстана будут проводить политику социально-экономической интеграции этносов и бороться с любыми проявлениями этнического высокомерия.