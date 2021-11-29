ПОЛИТИКА
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Правозащитники требуют принять беженцев с польско-белорусской границы в Германию
Несколько немецких НКО зажгли тысячи свечей у здания правительства Германии в знак поддержки беженцев на польско-белорусской границе. Так они призвали правительство Германии принять мигрантов в страну, что власти упорно отказываются делать. Берлин обвиняет Минск в намеренном разжигании миграционного кризиса и подталкивании мигрантов к незаконному проникновению в страны ЕС. #Германия #беженцы #trtнарусском #мигранты #ЕС #Беларусь #Польша #граница
Правозащитники требуют принять беженцев с польско-белорусской границы в Германию / Others
29 ноября 2021 г.
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