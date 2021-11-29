Правозащитники требуют принять беженцев с польско-белорусской границы в Германию

Несколько немецких НКО зажгли тысячи свечей у здания правительства Германии в знак поддержки беженцев на польско-белорусской границе. Так они призвали правительство Германии принять мигрантов в страну, что власти упорно отказываются делать. Берлин обвиняет Минск в намеренном разжигании миграционного кризиса и подталкивании мигрантов к незаконному проникновению в страны ЕС. #Германия #беженцы #trtнарусском #мигранты #ЕС #Беларусь #Польша #граница