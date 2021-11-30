Республиканцы заблокировали в Сенате Конгресса США дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начался 1 октября), который в том числе включает в себя санкции против России, сообщил The Hill со ссылкой на заседание сената США.

Так, для перехода проекта оборонного бюджета на сумму примерно в $770 млрд на следующий этап рассмотрения в сенате были необходимы 60 голосов. Однако «за» проголосовали 45 сенаторов, «против» высказался 51.

«Республиканцы просто заблокировали закон, направленный на поддержку наших войск, поддержку наших семей, для безопасности американцев. Дисфункция республиканцев снова подорвала двухпартийный прогресс», — сообщил после заседания лидер сенатского меньшинства от Демпартии Чарльз Шумер.

Издание также уточнило, что единственным республиканцем, проголосовавшим вместе с демократами за продвижение законопроекта, стала сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз.

По данным The Hill, республиканцы настаивают на более жестких санкциях в отношении России в случае эскалации конфликта в Украине. «Мы видим, как некоторые члены Конгресса настаивают на санкциях, которые на самом деле не сдерживают Россию, но угрожают трансатлантическому единству, чтобы набрать политические очки у себя дома», — указал изданию представитель Белого дома.

9 ноября группа республиканцев во главе с сенатором Джимом Ришем выступила с инициативой внести новые санкции против проекта «Северный поток-2» в законопроект об оборонном бюджете на 2022 год. Так, если поправка будет принята, не позднее чем через 15 дней после этого президент США Джо Байден должен будет ввести санкции против «любой организации, ответственной за планирование проекта, строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», а также против основного акционера такой компании.

В конце ноября The Hill сообщал, что администрация президента США выступает против введения более жестких санкций против российского газопровода, поскольку «опасается недовольства со стороны Германии. По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен призывал сенаторов от Демократической партии заблокировать соответствующие поправки к проекту оборонного бюджета.

«Северный поток-2» достроили в сентябре этого года. В данный момент по нему проходит техническая прокачка газа. Он будет запущен, как только получит одобрение немецкого и европейского регуляторов.

Ранее Байден указывал, что введение новых санкций против проекта было бы «непродуктивным» для отношений США с Европой. Кроме этого, в июле президент США и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель договорились, что Вашингтон не станет препятствовать строительству газопровода при гарантиях со стороны Берлина по сохранению украинского транзита и возможным санкциям в отношении России, если та будет использовать «Северный поток-2» как инструмент давления.