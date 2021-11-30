Из-за проливных дождей в Испании затопило несколько городов

Дороги в испанских городах Бильбао и Алонсотеги оказались под водой в результате проливных дождей. Местные жители сняли на видео затопленные машины и улицы. Железнодорожное сообщение с городами прервано. Это не первый подобный случай в этом году. Аналогичные наводнения из-за проливных дождей уже происходили в августе и сентябре. #Испания #наводнение #потоп #ливни #дожди