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Из-за проливных дождей в Испании затопило несколько городов
Дороги в испанских городах Бильбао и Алонсотеги оказались под водой в результате проливных дождей. Местные жители сняли на видео затопленные машины и улицы. Железнодорожное сообщение с городами прервано. Это не первый подобный случай в этом году. Аналогичные наводнения из-за проливных дождей уже происходили в августе и сентябре. #Испания #наводнение #потоп #ливни #дожди
Из-за проливных дождей в Испании затопило несколько городов / Others
30 ноября 2021 г.
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