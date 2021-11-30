Структура госкорпорации «Ростех», «Национальный центр информатизации», для проекта МЧС «Безопасный город» разработает к 2022 году специальное программное обеспечение (СПО) для предсказания массовых протестов и беспорядков. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на руководителя проектного офиса АПК (аппаратно-программный комплекс) «Безопасный город» Объединенной приборостроительной корпорации Андрея Мишурного и проект методики прогнозно-аналитической модели «Массовые беспорядки».

По словам Мишурного, в основе прогнозирования будут лежать методы машинного обучения. В пресс-службе МЧС газете подтвердили, что для проекта «Безопасный город» разработали методику прогнозно-аналитической модели массовых беспорядков, документ проходит согласование.

В проекте даются определения «митинга», «политического конфликта», «протестного потенциала», «религиозного конфликта», «антиполицейских проявлений» и других подобных терминов. Примерами массовых беспорядков называются столкновение на Хованском кладбище в Москве в 2016 году, акция «Ставрополье — не Кавказ» в 2013 году и столкновения между футбольными фанатами на Манежной площади в Москве в 2010 году.

Система должна обеспечить «многофакторный мультивариантный анализ вероятностей возникновения массовых беспорядков и несанкционированных публичных мероприятий». Для предсказания массовых протестов она будет анализировать публикации СМИ, посты в соцсетях, данные систем интеллектуального видеонаблюдения и мониторинга общественного транспорта. Для предотвращения эскалации беспорядков система будет анализировать число участников акций, поведение лидеров и организаторов, направление движения людской массы, количество силовиков и другие данные.

Схожей работой сейчас занимаются так называемые Центры управления регионами, цифровые платформы для агрегации общественного недовольства, выраженного на официальных сайтах и в соцсетях, работу которых курирует АНО «Диалог».

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров отметил, что у действующих цифровых платформ уже есть решения для анализа текстов, эмоционального состояния и закономерностей поведения населения. По его словам, для реализации нового проекта нужно «немного изменить целеуказание и научить ИИ извлекать необходимую информацию из накапливаемой базы знаний». Макаров считает, что система должна уметь вести поиск «генераторов возбуждения общественного мнения».

Директор по развитию веб-технологий Artezio Сергей Матусевич считает, что для того, чтобы ИИ начал давать рекомендации по порядку действий силовиков во время массовых беспорядков, потребуется «проделать большую работу по его обучению». По его словам, сейчас в мире нет готовых технологий, которые можно было бы быстро внедрить в России.

Ранее TRT на русском писал, что власти РФ заинтересовались использованием искусственного интеллекта для анализа психологического состояния россиян по их аккаунтам. Технология поможет бороться с группами смерти и экстремизмом, но она противоречит законодательству.