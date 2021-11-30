Житель Дагестана Зураб Юсупов принимал участие в съемках сериала «Игра престолов» в качестве дублера актера Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу, сообщает телеканал «Звезда».

Юсупов рассказал, что у Харингтона есть два официальных дублера, однако те были заняты на других съемках, поэтому потребовалось участие еще одного. «Думал, что с их стороны тоже какое-то баловство будет, будут снимать что-то непроектное. Увидел объявление на официальном сайте HBO, когда искал сам спойлеры к сериалу. Сам потому что фанат этого сериала... Прислал фотку. Прислали мне ответ, попросили видео, где поворачиваю голову, показываю мимику. И начали обговаривать уже остальные условия оплаты, гонорара», — рассказал он.

Юсупов признался, что не сразу поверил, что удача улыбнулась ему. Сперва он переживал, что над ним кто-то решил подшутить, «Сначала боялся, думал, что какая-то издевка, может, прикол. Еще были мысли, что это не они мне пишут, что попал не на тот сайт, возможно, какие-то мошенники мне пишут. Но убедился, когда перепроверил и они прислали мне билеты уже», — отметил дагестанец.

О съемках нельзя было публично рассказывать из-за условий контракта о неразглашении в течение трех лет. Когда Юсупов прилетел из Шотландии в Россию и рассказал об этом своим друзьям, многие ему не поверили. «Когда я прилетел и рассказывал об этом своим друзьям, то видел их реакцию, что они не верят. Уже начинал понимать, что как будто нет смысла об этом говорить. Все не верят, видимо, буду жить с этим до конца. И потом, когда срок контракта прошел, выложил видео в TikTok и пошло-поехало», — сообщил он.

Съемки Юсупова длились шесть дней, каждый день около шести-семи часов — его можно увидеть в 8 сезоне, в четвертой серии. В кадре он находился около восьми минут серии. «В основном отыгрывал спиной как-то, на заднем фоне. Либо меня рукой держит другой актер. В основном были кадры, где не было видно четко моего лица, спиной, где герой молчит», — поделился Юсупов.

На прошлой неделе TRT на русском писал, что продукция гиганта потокового онлайн-вещания Netflix принесла экономике Турции около 583 млн турецких лир ($52 млн). В компании занято более 3300 человек.