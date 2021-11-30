В Казани состоялась встреча по вопросу сбора гуманитарной помощи нуждающимся Афганистана, в которой приняли участие имам-хатыб мечети «Миргазиян», генеральный директор благотворительного фонда «Поддержки исламской цивилизации, науки и образования имени саййида Кул Шарифа» Абдуррауф Забиров, председатель Региональной Общественной организации Шура аксакалов — Совет старейшин Республики Татарстан Рауф Ибрагимов и председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, сообщает IslamNews.

Особое внимание было уделено деталям предстоящей адресной передачи гуманитарной помощи нуждающимся афганским детям в это непростое для всего народа страны время. В ходе обсуждения Данис Шакиров заявил о полной поддержке гуманитарной акции, начатой мечетью «Миргазиян», в том числе адресной передачи благотворительной помощи непосредственно нуждающимся детям Афганистана.

Особое внимание было уделено деталям предстоящей адресной передачи гуманитарной помощи Татарстана нуждающимся афганским татарам. Во время пятничной проповеди Абдуррауф Забиров призвал мусульман оказать помощь Афганистану.

«Призываю всех мусульман Татарстана и России оказать помощь нуждающимся в Афганистане, где экономический кризис и нищета достигли тревожных масштабов, а люди столкнулись с угрозой голодной смерти. Сегодня масштабы гуманитарного кризиса в Афганистане шире, чем в какой-либо другой стране. Ситуация в Афганистане действительно драматична. Мы знаем о кризисах в мире. Однако с каким бы кризисом мы ни сравнивали ситуацию в Афганистане, она сегодня значительно трагичнее. Страна нуждается в помощи. 25 млн человек в Афганистане столкнулись с угрозой голода. Голод в ближайшие дни может стать причиной гибели около миллиона детей в Афганистане. Перед пекарнями стоят толпы людей в ожидании милостыни и куска хлеба от покупателей», — обратился к верующим Забиров.

29 ноября TRT на русскомписало том, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН начала поставку продовольствия в Афганистан из Таджикистана в поддержку чрезвычайных мер по оказанию гуманитарной помощи афганским семьям. Первая колонна из семи грузовиков отбыла из Душанбе в афганскую провинцию Бадахшан. В ближайшие дни туда несколькими партиями будут доставлены около 2500 тонн пшеничной муки, которые будут распределены между местным населением.