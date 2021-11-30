Немецкий китаист Адриан Ценц опубликовал отчет «Синьцзянские документы», в котором рассказал о связи репрессий китайских властей против уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе с выступлениями руководства Китая в 2014 году.

В частности, Ценц приводит призывы властей Китая контролировать рождаемость уйгуров, принуждать их к труду и лечить их «больное мышление».

Документы датированы периодом с апреля 2014 года по май 2018 года. Некоторые из материалов были использованы журналистами The New York Times в 2019 году, однако остальные, помеченные грифами «секретно» и «совершенно секретно», публикуются впервые. Среди опубликованного есть три выступления председателя КНР Си Цзиньпина.

В 2014 году он сетовал на преобладание уйгуров в этнической картине региона и заявлял о необходимости к 2022 году переселить туда 300 тысяч ханьцев с востока страны, а также запретить уйгурским семьям иметь более одного ребенка.

Принудительную ассимиляцию следовало осуществить через эксплуатацию уйгурской рабочей силы, чтобы те в процессе познали китайскую культуру, говорил Си Цзиньпин. Также критике со стороны китайского лидера подвергся ислам.

Опубликованные документы подтверждают разворачивание геноцида уйгуров со стороны правящей в Китае Коммунистической партии, подчеркивает Ценц.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету на совершение религиозных обрядов и чтение Корана.