Российский зерновой союз (РЗС) сомневается в корректности поступающих из регионов данных об уборке зерна и не исключает приписок, заявил руководитель ассоциации Аркадий Злочевский, передает «Интерфакс».

«Вопрос корректности данных из региональных органов управления агропромышленного комплекса встает в повестку дня сегодня достаточно остро. Не берусь утверждать, по каким причинам такая практика сформировалась, но региональные органы оказывают давление на сельхозпроизводителей сегодня с тем, чтобы они «давали вал»: и по площадям, и по урожаям», — сказал он.

По его словам, аграрии вынуждены подчиняться, иначе им грозит отказ в субсидиях и господдержке. «Это формирует достаточно серьезный риск приписок в той статистике, которая собирается в стране. Мы уже столкнулись с этим явлением в прошлом сезоне и вот сейчас тоже наблюдаем этот процесс», — отметил Злочевский.

Прежний прогноз по урожаю зерновых составлял 117-118 млн тонн, отметил председатель РЗС. Сейчас с 97% площадей зерновых собрано 125,7 млн тонн зерна в бункерном весе. Исходя из этих данных, РЗС прогнозирует сбор в чистом весе в 121,6 млн тонн. «Это уже в весе после доработки и это уже 100% убранных площадей, то, что мы, соответственно, обсчитываем», — уточнил он.

«Сейчас корректируем с данными по уборке, которые поступают из Минсельхоза, вот 121,6 получается, но вопрос объективности данной статистики остается, видимо, придется в течение сезона как-то отслеживать и смотреть, выявлять коэффициент недостоверности, скажем так, сколько из этих данных приписаны», — отметил руководитель РЗС.

При этом даже с учетом приписок собранного урожая более чем достаточно, чтобы удовлетворить абсолютно все потребности внутреннего рынка и иметь достаточно серьезный экспортный потенциал, заверил Злочевский.