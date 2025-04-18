Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начал официальную процедуру против Венгрии за отказ арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреле. Несмотря на действующий ордер МУС на арест за предполагаемые военные преступления в Газе, израильского лидера в Венгрии встретили с почестями.

Гаагский суд потребовал от Венгрии объяснить нарушение своих обязательств как государства-участника Римского статута. В ответ премьер-министр Виктор Орбан объявил о намерении выйти из состава МУС, заявив в эфире местного радио, что суд «превратился из юридического в политический».

Орбан утверждает, что Венгрия формально ратифицировала Римский статут, но не ввела его в национальное законодательство. Однако суд уже отвергал подобные доводы ранее. Правительство Венгрии должно предоставить объяснения до 23 мая.

Выход Венгрии из Гаагского суда займет не менее года и сделает ее единственным государством ЕС вне системы международного уголовного правосудия. До этого аналогичные шаги предпринимали лишь Бурунди и Филиппины.

Отказ от ареста Нетаньяху вызвал критику не только со стороны МУС, но и других стран. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала визит израильского премьера в обход ордера «тяжелым днем для международного правосудия».

Орбан пригласил Нетаньяху в ноябре 2024 года — на следующий день после выдачи ордера. Выступая на совместной пресс-конференции, израильский лидер поблагодарил Венгрию за «смелую и принципиальную позицию» и назвал МУС «коррумпированной организацией».

Согласно заявлению суда, существуют «достаточные основания» полагать, что Нетаньяху и бывший министр обороны Израиля Йоав Галант несут ответственность за убийства, преследования и использование голода как оружия против гражданского населения в Газе. Представитель суда Фади Эль Абдалла подчеркнул, что государства не вправе самостоятельно оспаривать легитимность решений МУС.

Глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш сообщил, что процедура выхода будет инициирована в ближайшие дни. МУС выразил сожаление по поводу решения Будапешта, подчеркнув, что отказ от сотрудничества «ослабляет глобальную борьбу с безнаказанностью».



