ПОЛИТИКА
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Украина приветствует инициативу Турции стать посредником в переговорах с Россией
После вырубки леса дерево кладут в форме конуса, покрывают соломой и почвой. В отверстие в верхней части гигантской печи бросают уголь и в течение 10-15 дней и днем и ночью контролируют, чтобы не допустить возгорания. Таким образом на изготовление углей для барбекю уходит порядка двух месяцев. #угли #лес #интересное #турция #труд
Украина приветствует инициативу Турции стать посредником в переговорах с Россией / Others
30 ноября 2021 г.
Истории
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