Украина приветствует инициативу Турции стать посредником в переговорах с Россией

После вырубки леса дерево кладут в форме конуса, покрывают соломой и почвой. В отверстие в верхней части гигантской печи бросают уголь и в течение 10-15 дней и днем и ночью контролируют, чтобы не допустить возгорания. Таким образом на изготовление углей для барбекю уходит порядка двух месяцев. #угли #лес #интересное #турция #труд