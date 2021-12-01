В Алтайском крае начался дефицит угля из-за увеличения его экспорта в Китай и резкого подорожания перевозок топлива по железной дороге (в среднем на 50-60%). Следователи начали проверку, говорится на сайте регионального управления СК.

«С наступлением холодного времени года граждане вынуждены незаконно рубить древесину, чтобы не замерзнуть в своих домах. Кроме того, выросшие цены на топливо не позволяют социально незащищенной категории граждан его приобрести», — отмечается в сообщении.

В муниципалитетах Алтайского края с начала ноября в Локтевском районе «нет и ложки угля», заявил «Толку» депутат райсовета Сергей Крысанов. Сам Крысанов работает в компании «Тяга», которая занимается продажей угля в поселке Горняк. По его словам, по сравнению с началом прошлого сезона, цена выросла с 2,8 до 3,1 тыс. рублей за тонну. «Тяга» закупает уголь в Казахстане в месторождении «Каражыра», но сейчас поставки прекратились. «Мы и еще одна организация снабжаем углем Горняк и ближайшие села, но в этом году топлива не хватало даже летом», — отметил Крысанов.

По словам депутата Крысанова, в некоторых деревнях люди вынуждены незаконно пилить клены и рубить сырую древесину. В селе Самарка дошло до того, что трое пожилых договорились ночевать в одном доме, который легче протопить, а в остальных только поддерживают температуру, отметил он.

«Сельчане говорят, что таких проблем с топливом в регионе не было даже в лихие 1990-е», — отмечает «Толк».

С проблемами столкнулись не только жители Алтайского края и Новосибирской области, но и Кузбасса, где добывают 60% каменного угля России, пишет «Тайга.инфо». Жители вынуждены закупать дрова, которые расходуются значительно быстрее угля и выходят дороже.

Президент России Владимир Путин в начале сентября признал, что страна не может полноценно воспользоваться ростом цен на глобальном рынке угля, потому что не увеличила пропускную способность железных дорог на Дальнем Востоке.