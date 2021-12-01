Татарский язык как родной выбрали для изучения 55% казанских школьников, 44% выбрали русский. Об этом на заседании, посвященном итогам Года родных языков и народного единства, сообщил начальник управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

В 167 муниципальных школах Казани сейчас обучаются 148 тыс. детей, из них 49% — татары, 41% — русские, еще 9% — дети из смешанных семей или представители других национальностей, доложил начальник управления. Ризванов добавил, что 83% татарских детей выбрали татарский язык в качестве родного языка, 17% выбрали русский. Среди русских детей картина следующая: 66% выбрали родным языком русский, 34% — татарский.

«Очень радует, что 34 процента русских выбрали татарский язык, но 17 процентов татар, выбравших русский, — это порождает вопросы. Мы будем продолжать работать в данном направлении», — отметил Ризванов.

Помимо этого, он рассказал о ситуации с изучением языков в детских садах Казани. Так, на татарском языке воспитываются 46% дошкольников, из них 36% посещают татарские детсады, а 15% — татарские группы в русских ДОУ.

В 2018 году Госдума приняла поправки в закон «Об образовании». Согласно им, «свободный выбор» родного языка и регионального государственного языка должен осуществляться по заявлению родителей ученика, при этом в качестве родного языка можно выбрать русский. Изначально власти Татарстана выступали против законопроекта, полагая, что он носит «конфликтогенный характер» (документ подтверждал, что в республике татарский язык больше не является обязательным для изучения всеми детьми независимо от национальности), напоминает «Коммерсант». Однако ко второму чтению республиканские власти претензии сняли. В Госдуме заверили, что родные языки останутся в обязательной части школьной программы. Поправки поддержали депутаты Госдумы от Татарстана.