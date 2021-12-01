Первое в армии России штатное подразделение, оснащенное боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», появилось в Центральном военном округе, пишут РИА «Новости со ссылкой на командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

По его словам, согласно решению министра обороны Сергея Шойгу, была сформирована рота из девяти боевых машин. В июне 2022 года технику задействуют в учениях. В рамках тренировок военные планируют исследовать возможности применения батальона БМПТ.

Лапин выразил уверенность, что машины будут успешно справляться с боевыми задачами «как наиболее эффективное огневое средство». «Не только для поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населенных пунктах», — отметил он.

«Известия» писали, что в перспективе будет сформирована еще одна оснащенная БМПТ штатная рота в одном из танковых полков 90-ой дивизии Центрального военного округа. Ранее «Терминаторы» уже проходили испытание на базе 90-й ТД. Экспериментальное подразделение БМПТ было создано в этом соединении в конце прошлого года. Оно включало восемь боевых машин. В ходе зимнего и летнего периодов обучения БМПТ обкатывали на маневрах разного уровня. Их применяли как по одной, так и в составе тактических групп.

Хотя «Терминаторы» уже не первый год как приняты на вооружение, и сомнений в их надежности и тактико-технических характеристиках нет, до последнего времени военным было не очень понятно, где место этой техники на поле боя, отмечали «Известия»: «Раньше таких машин не было как класса ни в советской, ни в российской армии. Поэтому необходимо разработать тактику действий танковых и мотострелковых подразделений во взаимодействии с «Терминаторами», внести изменения в боевые уставы, написать наставления, другие руководящие документы».

Эксперты отмечали, что концепция применения БМПТ сводится к тому, что они должны следовать непосредственно за танками и уничтожать опасные для них цели: гранатометчиков, расчеты противотанковых управляемых ракет, бронемашины противника и другие. Для этого новая машина оснащена большим арсеналом: 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, пулеметом, четырьмя скоростными управляемыми ракетами «Атака-Т» с дальностью до 6 км, автоматическими гранатометами. Экипаж БМПТ состоит из пяти человек: командир, механик-водитель, наводчик-оператор и два оператора курсовых гранатометных установок. Соответственно, у машины больше «глаз» для наблюдения за обстановкой, чем у танка, заключали «Известия».

Ранее РИА «Новости» сообщали, что несколько соединений, способных вести масштабные сетецентрические операции, созданы в российских войсках. «К настоящему времени уже несколько соединений получили полноценный комплект единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), созданной концерном «Созвездие»», — рассказал источник агентства. По его словам, этот комплект позволит объединить в разведывательно-ударной системе командование соединения, средства разведки, бронетехнику, артиллерию, средства ПВО, беспилотники, а также подразделения личного состава за счет комплексов «Стрелец» и экипировки «Ратник».